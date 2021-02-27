В Южно-Сахалинске дети-«единороги» напали на ювелирный магазин

27.02.2021, 8:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин и разбили витрины, однако ничего в итоге не пропало, рассказала владелица торговой точки.

По ее словам, молодые люди, предположительно школьники, забежали в магазин и ударили молотком по витрине, после чего скрылись.

«Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», – рассказала девушка ИА Sakh.com.

Она также отметила, что в нападавшие ничего не похитили, они достали из витрины только кольцо за 20 тыс., но потом его нашли в коридоре ТЦ. «Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей – на головах у них была такая намотка, как будто камера», – добавила владелица магазина.

В начале февраля подростки обстреляли машину скорой помощи из пневматики в Ангарске.