Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

27.02.2021, 8:52, Новости дня

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Вооруженные силы РФ обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности, в их рядах есть бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы страны и ее безопасности, сообщил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем сил специальных операций.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций. Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге. Создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Вы успешно прошли сложные этапы формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства», – сообщил российский лидер.

По словам Путина, в данный момент можно «с полным основанием сказать, что у России, у наших вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности».

«Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности. И, уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу, потому что в рядах сил спецопераций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества», – добавил президент.

27 февраля в РФ отмечается День Сил специальных операций. Его учредили в 2015 году.

День выбран не случайно – 27 февраля 2014 года российские спецподразделения вошли на территорию Автономной Республики Крым и обеспечили защиту населения полуострова и безопасное проведение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

Более 96% участников референдума высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался это признавать и считает полуостров «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.