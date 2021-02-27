Стали известны сроки завершения тестирования спасающего тяжелобольных COVID лекарства

27.02.2021, 8:02, Новости дня

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Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных COVID-19, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в тель-авивской клинике «Ихилов», должен пройти полный цикл исследований до конца года, сообщил создатель лекарства профессор Арбар Надир.

Надир сообщил, что «в ближайшее время мы приступим ко второму этапу исследований, на котором 50 пациентов получат лечение нашим препаратом, и 50 получат плацебо, затем перейдем к третьему этапу, в котором будут принимать участие несколько сотен пациентов», передает РИА «Новости».

«Точный срок завершения полного цикла исследований зависит от многих факторов, но мы надеемся завершить исследование препарата уже в этом году», – добавил профессор.

На первом этапе испытаний исследователи тель-авивской клиники «Ихилов» дали экспериментальное лекарство 30 больным с тяжелой формой COVID-19. Эффект, по словам профессора, был очевиден. Исследователи убедились в безопасности препарата, а также отметили, что больные стали лучше дышать.

«И с клинической точки зрения процент кислорода в крови увеличился, воспаление уменьшилось, и после нескольких дней пациенты выписались», – сказал исследователь.

Препарат давали тяжелобольным с учащенным дыханием и стремительно падающим уровнем кислорода в крови. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день.

«Если пациент нуждается в ИВЛ, это уже поздно. Нужно уметь предотвратить это, распознать заранее. Посмотрите, это лекарство мы надеемся выпускать в будущем в виде обычного спрея. И пользоваться дома», – сообщил Надир.

По словам создателя препарата, он делается быстро легко и не требует особенных затрат. В течение нескольких месяцев это лекарство можно распространить по всему миру, после того как будут получены соответствующие разрешения. Побочных эффектов у препарата быть не должно.

!Из-за того, что мы используем нанотехнологии, мы не думаем, что будет хоть какая-то отрицательная реакция. Это мизерная доза вещества, которое и так находится в организме. Она не может навредить», – считает ученый.

Принцип действия препарата основан на воздействии на иммунную систему. Это связано с особенностями коронавируса, который сначала развивается как обычный грипп, но у 5-6% заболевших наблюдается чрезмерная реакция иммунитета, что приводит к резкому ухудшению состояния.

«Я давно занимаюсь исследованием белка CD24, который успокаивает иммунную систему. Еще одно наше исследование – это изучение эксозомов. Они, можете себе представить, ответственны за «разговор» между нашими клетками. Мы умеем их выделить и «объяснить» им, как работать с белком CD24 и вырабатывать его в гораздо больших количествах. И самое важное – это доступный метод введения препарата – через ингалятор», – рассказал ученый.

Группа профессора Надира более 20 лет работает в центре изучения рака медицинского центра «Ихилов», изучая гены, влияющие на «гармонию» внутри клетки и устойчивость иммунной системы. Именно сейчас, по словам профессора, это исследование стало особенно актуальным и нашло практическое применение.

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