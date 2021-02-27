Эксперт рассказал о предельном для экономики РФ уровне госдолга

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27.02.2021, 8:02, Новости дня
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Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин считает, что увеличение уровня госдолга РФ выше 40-50% ВВП может оказать давление на рост экономики.

«Давление на экономический рост может оказать рост уровня госдолга выше 40-50% ВВП как на примере Турции и других схожих с Россией экономик», – цитирует РИА «Новости» Наметкина.

В таком случае, по его словам, вырастет доля расходов на обслуживание долга, тем самым частично вытеснив другие статьи расходной части бюджета, направленных на экономическое развитие.

Он отметил, что уровень госдолга РФ по отношению к ВВП по итогам 2020 года по-прежнему остается одним из наименьших как среди развивающихся, так и развитых стран. Так, по данным Института международных финансов (IIF), к концу прошлого года госдолг развивающихся экономик Европы в среднем составлял 38,3% ВВП, а Латинской Америки – 76,3%, указал эксперт.

Согласно докладу Счетной палаты, государственный долг РФ за прошедший год увеличился на 39,9% (на 5,4 трлн рублей), до 18,99 трлн рублей, что составило 17,8% от ВВП. В свою очередь, расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличились на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост государственного долга РФ до 17,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) некритичен и вполне обоснован.



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