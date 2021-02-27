 

Леди Гаге вернули похищенных бульдогов

27.02.2021, 8:02, Новости дня
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Американской певице Леди Гаге вернули похищенных французских бульдогов, которых украли у ее помощника 24 февраля. Собаки найдены целыми и невредимыми.

Как сообщили в полиции Лос-Анджелеса, некая женщина привела собак в местный полицейский участок. Представители певицы подтвердили, что это те самые домашние питомцы по кличке Коджи и Густав, сообщила русская служба Би-би-си.

По данным властей, женщина, вернувшая собак, никак не связана со злоумышленниками – предположительно, она нашла животных на улице, довольно далеко от места похищения. В полиции отметили, что поиски грабителей продолжаются.

Ранее сообщалось, 24 февраля помощник певицы выгуливал питомцев в Голливуде, к нему подошли двое неизвестных, выстрелили в него, и забрали животных по кличке Коджи и Густав. СМИ сообщили, что Леди Гага готова за возвращение двух бульдогов, которых украли у ее помощника 24 февраля, готова выплатить 500 тыс. долларов.



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