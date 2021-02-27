Заокеанские кукловоды Кремля

27.02.2021, 7:56, Разное

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Иноагентами объявляют совсем не тех людей.

Путин пояснил о готовящихся провокациях против России. МИД призвал ограничить использование доллара. Подписан закон, вводящий штрафы за неуказание сведений о том, что некто является «иностранным агентом». Подобно контрамотам в «Понедельнике» братьев Стругацких, мы движемся из будущего в прошлое — к временам «враждебного капиталистического окружения» и «подрывной деятельности империализма».

Фото: РИА Новости

В свое время, когда вводились ярлыки — «иностранные агенты» и «нежелательные организации», — очень многие успокаивали себя тем, что, в конце концов, это только ярлыки. Да, неприятно, но жить не мешает. Подумаешь, приклеили. Будем носить и гордиться тем, что попали в хорошую компанию.

Я еще тогда предупреждал: это очень опасная затея. И что это не просто неприятные ярлыки.

Потому что сперва последует дискриминация всех, к кому власти приклеили этот ярлык. А потом и административное или уголовное наказание — за отказ носить этот ярлык или за работу в организации, которая показалась прокуратуре «нежелательной».

Как в воду глядел.

Сначала для «иностранных агентов» были установлены ограничения в правах: им запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, запретили допуск к государственной тайне (напомним, что клеймо «иноагента» можно получить даже в благотворительной организации, если она получила хотя бы цент из-за границы). Потом их обязали указывать при публикации любых своих новостей и материалов, что они являются «иноагентами». Потом обязали всех, кто работает в НКО-«иноагентах», указывать этот факт при всех своих публикациях. Потом признали пятерых российских жителей «СМИ-иноагентами». И вот теперь — штрафы за неуказание этих ярлыков.

Что касается «нежелательных организаций» (каковыми признает даже не суд, а прокуратура), то для них были введены внесудебная блокировка сайтов и закрытие счетов, а затем — сперва административное, а потом и уголовное наказание за «участие в их деятельности» (статья 284.1 УК РФ).

Ну а впереди, судя по всему, и поражение «иноагентов» в избирательных правах:

глава печально известной комиссии Совета Федерации по «противодействию иностранному вмешательству» и соавтор множества репрессивных и дискриминационных законов Андрей Климов предлагает прописать в избирательном законодательстве понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента»… Откуда только один шаг до прямого запрета «иноагентам» участвовать в выборах. А заодно и тем, кто с ними связан.

Все это не может не напомнить времена 40-летней и более давности, когда практически любая «связь с иностранцами» (за исключением «правильных» иностранцев: либо коммунистов из капиталистических стран, либо представителей «социалистического лагеря») считалась заведомо порочащей. Ибо Запад был официально объявлен врагом, связь с которым должна порицаться и наказываться.

Но если говорить о сегодняшнем дне и всерьез отнестись к тезису о враждебности Запада, то сразу возникнет много вопросов.

Ну, собственно, первый — к руководству страны, вице-премьерам и министрам, приближенным к власти олигархам, губернаторам, депутатам, сенаторам.

Например, бывшая жена Аркадия Ротенберга живет в Великобритании с двумя их общими детьми. Дочь владеет берлинской медицинской клиникой. Сын играет в хоккей в американском клубе. Брат и два племянника — граждане Финляндии. Если присмотреться к другим вышеперечисленным категориям, у очень многих обнаружатся дети, жены, братья и сестры, замки, виллы и квартиры во «враждебных» странах. Как-то нелогично получается, не правда ли?

Но дело не только во власть имущих.

Далеко не только олигархи отправляют детей учиться в европейские страны, покупают (или арендуют) дачи в Эстонии и Финляндии, ездят (точнее, ездили до пандемии) в туристические поездки в Европу (как минимум — Финляндию) за продуктами. Да и Турция, заметим, входит в НАТО.

Но ведь понятно, что ни один нормальный человек не поедет отдыхать во враждебную страну. И уж точно не отправит туда сына или дочь учиться.

На это, конечно, можно возразить, что, мол, рядовые финны-эстонцы-французы и немцы к РФ и россиянам относятся замечательно, это все их правительства…но правительства всех этих стран не с Марса прилетели, а были сформированы по результатам выборов.

В общем, человек, искренне верящий во враждебность определенных стран по отношению к РФ — если он, конечно, является, патриотом, — должен как минимум отказаться от их посещения и незамедлительно эвакуировать живущих там детей.

Как максимум — отказаться также от покупки товаров, произведенных в этих странах, поддерживая отечественного производителя.

Но почему-то только никто так не поступает. Ни «сверху», ни «снизу».

Это во многом напоминает то, что сложилось в позднем СССР.

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Когда школьники писали сочинения про выдающиеся произведения Леонида Ильича Брежнева, прекрасно понимая, что ничего выдающегося, кроме имени автора, ни в «Малой земле», ни в «Целине» нет. И учителя, проверявшие сочинения, это тоже прекрасно понимали. Таковы были правила «двоемыслия» — игры, построенной на взаимной лжи, как бы ни хотелось в этом признаваться.

Впрочем, придется признать, что в те времена все-таки было невозможно представить, что дочь пресс-секретаря генерального секретаря ЦК КПСС проживает в одной из враждебных СССР стран.

А друзья генсека — граждане другой враждебной страны, активно ведущие там бизнес.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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