WP – время не ждёт — Байдену придётся решать северокорейский вопрос как можно скорее

27.02.2021, 7:54, Новости дня

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«Замороженный» было пандемией северокорейский вопрос быстро вновь становится актуальным, и Вашингтон на этот раз не может себе позволить ни выжидать, как это было при Обаме, ни устраивать помпезные спектакли в стиле Трампа, уверен обозреватель The Washington Post Джош Рогин. По мысли журналиста, Джо Байдену следует немедленно перейти в отношении Пхеньяна к активным дипломатическим шагам, не боясь при этом идти на уступки ради того, чтобы снизить угрозу для американцев и их союзников.



Reuters

Президент США Джо Байден ищет новую стратегию для решения северокорейского вопроса — однако «часики тикают»: пока новая американская администрация пытается встать на ноги, терпение как в Пхеньяне, так и в Сеуле подходит к концу, пишет колумнист The Washington Post Джош Рогин. Как полагает Рогин, команде Байдена нужно понять, что ни возвращение к выжидательному подходу Барака Обамы, ни копирование «пафосных и замешанных на личном обаянии» методов Дональда Трампа больше не сработают, и американскому лидеру теперь нужно перейти к активным дипломатическим шагам, поставив на этот раз реалистичные цели.

Как напоминает автор материала, покидая Белый дом, Обама предупредил Трампа о том, что проблема Северной Кореи является во внешнеполитической повестке самой безотлагательной. Трамп, «в кои-то веки прислушавшись» к предшественнику, стал налаживать между Вашингтоном и Пхеньяном дипломатические контакты на беспрецедентно высоком уровне, но по ряду причин потерпел фиаско, пишет журналист. После этого проблему «заморозила» пандемия коронавируса, и она начала «оттаивать» лишь сейчас, когда аппаратом национальной безопасности вновь стали руководить чиновники Обамы — однако они «унаследовали» северокорейский вопрос уже в более сложно виде, убеждён колумнист WP. «Программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия и ракет за последние четыре года продвинулись вперёд, — прокомментировал ситуацию в беседе с Рогиным высокопоставленный чиновник администрации Байдена. — Режим и его арсенал стали ещё более серьёзной угрозой».

Инициированные Байденом мероприятия по оценке и корректировке курса на северокорейском направлении могут затянуться до лета, но, как подчеркнул собеседник Рогина, никаких официальных контактов между администрацией президента США и режимом Кима Чен Ына пока не было, и с Пекином Вашингтон тему также практически не обсуждал. «В какой-то момент нам придётся обратиться с этим вопросом к китайцам, но пока мы работаем главным образом с союзниками и партнёрами», — пояснил чиновник администрации.

Политологи и эксперты по Северной Корее на обеих берегах Тихого океана задаются вопросом о том, кто получит пока не занятый пост спецпредставителя президента США по политике в отношении Пхеньяна, продолжает Рогин. Одним из вероятных кандидатов на эту должность называют и. о. главы бюро Государственного департамента по делам Азии Сона Кима, который на прошлой неделе провёл трёхстороннюю встречу с участием высокопоставленных дипломатов из Японии и Северной Кореи. Другим претендентом считается назначенная Байденом на пост заместителя госсекретаря Венди Шерман, которая в своё время уже отвечала в Госдепе за северокорейское направление; если её кандидатура будет утверждена, она сможет совмещать обе должности — как это до неё делал перед уходом Трампа замгоссекретаря Стив Биган. Наконец, как сообщил обозревателю WP чиновник президентской администрации, Госдеп также планирует вернуть должность специального представителя по правам человека в Северной Корее, которую ликвидировали при Трампе.

Когда американское дипломатическое ведомство уладит кадровые вопросы, ему нужно будет определиться с конкретным курсом, пишет автор. Как отмечает журналист, веб-сайт 38 North, принадлежащий аналитическому Центру имени Стимсона, недавно опубликовал доклад собственной экспертной группы, где Байдену рекомендовали развернуть в отношении Пхеньяна дипломатическую активность, с тем чтобы достичь хотя бы небольших подвижек для снижения угрозы для безопасности США. Аналитики заключили, что хотя полное ядерное разоружение Пхеньяна «недостижимо», Вашингтону следует постепенно двигаться вперёд, предлагая Северной Корее уступки в обмен на те или иные шаги — в том числе ослабление санкций.

«Если администрация Байдена не сделает шаг первой, её могут обвинить в возвращении к концепции «стратегического терпения» Обамы — то есть в том, что она собирается ждать, пока Ким Чен Ын не приползёт к Америке сам. Но, как показывает практика, Северная Корея скорее не прогнётся, а встанет на дыбы, и длительное молчание Вашингтона может в конечном счёте оборвать громкий взрыв от очередного ядерного испытания. Это запустит уже всем знакомый цикл эскалации, из-за чего достигать реальных подвижек может стать невозможно», — полагает Рогин.

«Одной стратегии давления недостаточно, и проблему она решить не даст, — заявил в беседе с журналистом научный сотрудник южнокорейского аналитического центра «Институт Седжон» Чонсоп Ким. — Мы не в том положении, чтобы игнорировать Северную Корею, пусть даже доверять ей мы тоже не можем. Северокорейский арсенал ядерных средств становится мощнее с каждым днём».

Отдельным деликатным фактором в северокорейском вопросе, о котором тем не менее молчат, выступает Китай, пишет обозреватель The Washington Post. Как подчёркивает журналист, Пекин вряд ли станет помогать США нарастить давление на Пхеньян, как он уже сделал в 2017 году: попытка прикрепить к американо-китайским отношениям северокорейскую проблематику уже обернулась поражением для администрации Трампа, да и отношения эти вряд ли в ближайшее время наладятся.

Между тем, на безотлагательность северокорейского вопроса играет и ситуация в Сеуле: срок полномочий президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина подходит к концу, а одним из центральных элементов его политического наследия служит как раз мир с Северной Кореей. Но намерение Муна поскорее решить проблему прямо противоречит настрою администрации Байдена, которая подходит к делу с расстановкой. «Президент Мун хотел бы напомнить администрации Байдена, что стратегическое терпение больше не работает», — комментирует ситуацию в интервью The Washington Post профессор Сеульского университета Чихван Хван.

Команде Байдена совершенно не обязательно отказываться от всех наработок Трампа, и, как полагают аналитики 38 North, совместное заявление экс-президента США и Кима Чен Ына по итогам их встречи в Сингапуре в 2018 году может быть использовано в качестве фундамента для старта новых переговоров, говорится в материале WP. В дипломатическом процессе северокорейский лидер показал весьма позитивный настрой, и до сих пор он вёл себя достаточно «сдержанно», порой даже признавая публично, в какой сложной экономической ситуации оказалась его страна, — а значит он явно желает улучшить условия жизни своего народа, рассуждает обозреватель издания.

«Отбрасывать перспективу ядерного разоружения Северной Кореи или прекращения зверств в этой стране администрации Байдена нельзя, но пока она должна сделать всё возможное, чтобы не допустить усугубления угрозы для американцев и своих союзников, — подытоживает журналист. — Это значит, что ради снижения опасности для всех ей придётся посвятить себя политически разумному, сложному, рисковому и не отличающемуся большой отдачей дипломатическому процессу — и чем скорее она это сделает, тем лучше».