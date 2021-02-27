ARD – Германия столкнулась с бедностью, но основные проблемы проявятся лишь после окончания пандемии

27.02.2021, 7:54, Новости дня

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Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Германи обострилась проблема безработицы, пишет ARD. Число бездомных и лиц, вынужденных обращаться за бесплатными продуктами питания в продовольственные банки, также возросло. Однако, по мнению экспертов, основные проблемы проявятся лишь после окончания пандемии, когда государство свернёт программы помощи.



Reuters

Рози О. — парикмахер, год назад она работала в салоне красоты. Когда во время первого локдауна салон обанкротился, она осталась без работы. Рози О. быстро устроилась продавщицей, но из-за второго локдауна магазин также пришлось закрыть. Она нашла работу лишь на полставки. Её муж работает на железной дороге, его работа зависит от погоды, в декабре и январе доход значительно меньше. У них есть маленький сын. Пандемия довела её семью до предела: Рози О. приходится выбирать между арендой квартиры, покупкой продуктов или детским садом для сына. От последнего она была вынуждена отказаться. Рози О. привыкла к тому, что денег не хватает, она экономит там, где может. Однако у них был свой доход, хоть и небольшой, семья была счастлива — пока не пришла пандемия, пишет ARD.

«Выросла ли бедность из-за коронавируса, зависит от определения», — объясняет Маркус Грабка, эксперт из Немецкого института экономических исследований. По определению Всемирного банка, понятие бедности применимо к людям с доходом менее $1,90 в день, что для Германии редкость.

Однако в стране появилось 500 тыс новых безработных, а 850 тыс человек потеряли работу с доходом менее €400 в месяц. «Это не только пенсионеры, которые подрабатывают в дополнение к пенсии. В основном это люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые повышают основной доход, и люди, которые зарабатывают этим на жизнь, и ещё до коронавируса они были близки к тому, чтобы полагаться на государственную помощь». Эти люди должны отказаться от привычного. Искать более дешёвую квартиру, продавать машину, менять потребительские привычки.

Верена Розенке из объединения Homelessness Aid считает, что основные проблемы проявятся лишь после окончания пандемии: «Процедуры выселения, приостановленные во время пандемии, будут исполнены, как только пандемия ослабеет. Однако люди, оказавшиеся в бедственном положении из-за коронавируса, не сразу пополнят свои банковские счета. Поэтому я опасаюсь, что тогда многие люди потеряют свои квартиры». Статистика появится лишь через несколько недель, однако фонды помощи бездомным уже зарегистрировали повышения спроса.

Штефан Опиц из продовольственного банка Kaiserslautern отмечает, что стал чаще видеть в очередях людей, работающих на полставки или студентов, потерявших работу. Они должны доказать, что действительно нуждаются в продовольственной помощи. Если их доход выше установленного предела, они не смогут получить продукты питания.

Маркус Грабка также предполагает, что жилищная проблема не решится с окончанием пандемии, поскольку она существовала и до кризиса: «Если сейчас у кого-то возникнут трудности с оплатой квартиры, эта проблема не исчезнет просто так с окончанием пандемии». По его словам, в Германии не хватает социальных жилищных программ и доступных квартир. Последние десять лет работа в этом направлении почти не ведётся, и они не появятся внезапно после окончания кризиса, передаёт слова эксперта ARD.