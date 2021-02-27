Ученые связали сильную зависимость от курения с депрессией

27.02.2021, 7:44, Разное

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Специалисты Хельсинского университета сообщают новые данные о взаимосвязи между депрессивными состояниями и зависимостью от курения. Результаты подтвердили ценность осознания мотивов зависимости, чтобы оказать помощь курильщикам в депрессивном состоянии избавиться от курения, облегчив симптомы болезни.

Общеизвестно, что чаще курят люди с депрессией, поэтому исследователи уделили внимание разным причинам курения, о которых добровольцы рассказали сами. Исследователи работали в сообществе с университетами Миссури и Висконсина в США, где была подготовлена анкета.

В работе приняли участие более 1400 близнецов в Финляндии. Они отвечали на вопросник, предоставив информацию о своем депрессивном состоянии, также участники отметили, что были курильщиками. Итоги исследования опубликовали в издании Addiction. Опыт продемонстрировал, что более зависимые курильщики чаще имели депрессию. Из разных исследований причин курения факторы, которые связаны с высокой тягой к курению и с курением для регулирования эмоций, оказались тесно взаимосвязанными с депрессией.

Маарит Пийртола, автор работы, сообщает, что люди, имеющие депрессию, курят не из-за вкуса. Депрессию связывают с первичными факторами зависимости и регулированием настроения. Особые условия опытов близнецов помогли исследовательской группе изъять влияние семьи, генетические уязвимости, путем выявления взаимосвязи между курением и депрессией в идентичных парах близнецов.

Источник: www.medikforum.ru