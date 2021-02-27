Мнение: O скором π-це России одной фразой

27.02.2021, 7:40, Разное

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Услышав эту фразу, почерпнутую из результатов непредвзятых социологических исследований, один неглупый человек, предприниматель со стажем, успешно прошедший и лихие 1990-е, и золотые 00-е, и застойные 2010-е, только и вымолвил в сердцах: «Это – конец, конец России!».

Да, он, возможно, несколько сгустил краски. Это ещё не конец. Но это уже начало конца. По сути, с чем боролись, на то и напоролись. Печальный итог 30+ лет пост-#СССР…

А фраза – вот она…

«Около 80% россиян хотели бы, чтобы государство устанавливало #цены на продукты питания».

Даже не регулировало! Устанавливало директивно…

Итак, объективные данные соцопросов показывают, что подавляющее число россиян ждёт, что правительство ещё активнее возьмётся за регулирование цен. Об этом в своей работе пишет социолог Регина Решетеева из Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ. Причём она приводит мнение не просто россиян, но самой их привилегированной и обеспеченной прослойки – москвичей. То есть, тех, кому денег на еду – хватает.

Для начала автор приводит сухие социологические данные:

– «Россия всё время находится в кризисе» – такого мнения придерживаются 42% москвичей и примерно столько же жителей регионов. Для них #кризис становится обыденностью и элементом повседневности, а не экстраординарным событием.

– Переносимые потребительские лишения «оправдывают» в восприятии потребителя использование незаконных способов поддержания своего благополучия. Самым распространённым из них является серая #зарплата и чёрные доходы. Кроме того, экономические трудности приводят не к мобилизации собственных ресурсов россиян, а провоцируют «перекладывание ответственности» ими на #государство.

– Возникает сфера политического запроса в виде апелляции к властным структурам. Так, около 80% опрошенных россиян хотели бы, чтобы государство устанавливало цены на продукты питания.

А фокус-группы с москвичами, проведённые исследователями, только подтверждают эти данные. Обобщённо их можно представить так: «Большой запрос на опеку со стороны регулятора состоит в желании «приструнить продавцов». Защитная роль государства видится респондентами в наказании «виновных». Хотя существенно разный жизненный опыт нескольких поколений порождает и разные формы обоснования границ и форм ответственности государства.

Так, респонденты, которые испытывают материальные трудности сейчас, а экономическую социализацию прошли в советское время, ассоциируют с государственным контролем наказание виновных. Ощущая себя максимально уязвимыми перед рыночной системой, они были недовольны и усилиями государства, но отчаянно в нём нуждались.

В базовых установках россиян, социализировавшихся уже в условиях рыночной экономики, скорее видны ожидания, что государство обеспечит предсказуемость и прозрачность на рынке. Эта цель достигается не «наказанием», а «проверками».

При этом у представителей обоих поколений прослеживается «презумпция виновности» продавца. Из-за этого отношение населения к бизнесу только ухудшается. Согласно данным Левада-Центра, в 2018 г. только 30% россиян доверяли малому и среднему бизнесу, а в 2019 г. их доля сократилась до 26%. Ещё более скептически россияне относятся к представителям крупного #бизнес­а.

И нужно учитывать, что такое недоверие базируется на упрощённом, а то и вовсе ошибочном понимании основ экономики. Например, вот типичное рассуждение относительно роста цен:

Если раньше я мог позволить себе французский сыр, то сейчас он стоит 1500 за килограмм. То, что вчера стоило 500, сейчас – 1500. А курс поднялся только на 50%, пускай даже на 100% — в 2 раза, а цены выросли в 3 раза. Почему? Куда пошла эта прибыль? Она пошла в компании, которые занимаются торговлей, которые ничего не создают, а просто продают чужое.

Тут, конечно, прекрасен чисто советский стереотип: «торговцы ничего не создают, а лишь перепродают созданное кем-то» – то есть, и услуга, и её вполне понятная потребительская стоимость в глазах россиянина особой ценности не представляют. И, конечно, прекрасно понимание ценообразования как простой производной от курса #доллар­а, игнорирующее и рост налогов, и повышение неналоговых сборов (привет «Платонам»), и увеличение издержек по всей цепочке движения товара от производителя к конечному потребителю: удорожание горючего, повышение коммунальных тарифов для бизнеса, подъём арендных ставок и т.п. То есть, не замечается как раз всё то, что стало следствием резкого усиления роли государства в экономике России, обогатившего друзей Сами-знаете-кого.

И вот эта гремучая смесь образованщины, недоверия к бизнесу и надежд на прямое вмешательство государства создаёт предпосылки для конца России как рыночной, конкурентной экономики. На смену ей «по просьбам трудящихся» придёт государственно-монополистический монстр советского типа. Только ещё более неуклюжий и неэффективный.

А чем кончила советская экономика тотального регулирования со стороны государства – все помнят? И кто-то надеется, что сейчас, в случае перехода на те же грабли, будет иначе?

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