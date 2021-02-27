 

Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае

27.02.2021, 7:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полиция Таймыра поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края. Между тем в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что в ОМВД РФ по Таймырскому району «обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась».

Также в полицию обратился «35-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что его 11-летняя дочь также не вернулась домой после прогулки».

По данным краевого ГУ МВД, на поиски ориентирован практически весь личный состав полиции Таймыра.

Отмечается, что в субботу в Дудинке 41 градус мороза, передает ТАСС.

Полиция просит всех владеющих информацией о местонахождении детей позвонить по телефону 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Шахматы. Грищук уступил Гири в четвертьфинале Chessable Masters

12.02 / Хакеры атакуют украинцев, используя тему вакцинации от COVID-19 – СНБО

08.12 / Умер последний министр обороны СССР

25.08 / Доказательства древнего разрушительного катаклизма были обнаружены в пещерах Лаоса

26.12 / В Раде могут снова инициировать законопроект о лишении нардепов мандата за кнопкодавство – Разумков

22.09 / Гривна укрепилась по отношению к евро

03.09 / Hyundai рассекретил новый кроссовер Tucson четвертой генерации

26.06 / Путин поручил увеличить объем строительства жилья на Дальнем Востоке

01.08 / “Кому-то выгодно запугивать тернопольчан”. Мэр выразил недовольство внесением города в “красную” зону

15.02 / Межпланетный зонд ОАЭ Al Amal передал первые снимки Марса на Землю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска