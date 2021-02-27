Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае

27.02.2021, 7:12, Новости дня

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Полиция Таймыра поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края. Между тем в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что в ОМВД РФ по Таймырскому району «обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась».

Также в полицию обратился «35-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что его 11-летняя дочь также не вернулась домой после прогулки».

По данным краевого ГУ МВД, на поиски ориентирован практически весь личный состав полиции Таймыра.

Отмечается, что в субботу в Дудинке 41 градус мороза, передает ТАСС.

Полиция просит всех владеющих информацией о местонахождении детей позвонить по телефону 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102.