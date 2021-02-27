 

Швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро

27.02.2021, 7:12, Новости дня
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Житель Швейцарии выиграл рекордную сумму в лотерею Euromillions – 210 млн евро, его шансы на успех оценивали как один к 139 млн.

Телеканал BFM сообщает, что швейцарец сорвал джекпот в 210 млн евро вечером в пятницу 26 февраля, передает «Интерфакс».

Предыдущий рекорд Euromillions был поставлен 11 декабря 2020 года, когда игрок из Франции выиграл 200 млн евро.

Ранее жительница Новосибирска выиграла 10 млн рублей в лотерею.



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