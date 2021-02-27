 

Мнение: Дзержинский с Невским не справились?

27.02.2021, 6:46, Разное
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Что это было? Население до хрипоты спорило, кто лучше, Дзержинский или Невский? Кто из них более достоин памятника на Лубянке?  Но тут появился Собянин… весь в белом…  и заявил, что время сейчас чересчур серьезное, тревожное время,  кругом супостаты,  не время сейчас  устанавливать на Лубянке памятник.  Пусть Лубянка останется без памятника.

Так и написал Собянин в своем блоге: «Голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество».

Можно подумать,  нито не догадывался, что само обсуждение идеи возвращения на Лубянку памятника не расколет общество, не приведет «к противостоянию людей, придерживающихся разных взглядов». Можно подумать, что изначально никто даже  не подозревал, что «это не очень хорошо».

Не верю!

Похоже, изначально была задумка, чтобы население обсуждало что угодно, только не вакханалию вокруг Алексея Навального. Но, видимо, план провалился. Дзержинский с Невским не справились с отвлечением общественного внимания от Навального. Поэтому-то, думаю, Собянин и высказался, что Лубянскую площадь надо оставить в нынешнем виде, без памятника…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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