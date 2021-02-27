Синоптики рассказали о погоде в Москве

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27.02.2021, 6:22, Новости дня
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Облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в столице составит минус один – плюс один градус, в ночь на воскресенье она может опуститься до минус семи градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус трех – плюс двух градусов, на востоке области – до шести градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 14 градусов.

В связи с сильной гололедицей 27 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.



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