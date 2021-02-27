Сенатор от Крыма предложил учредить день деоккупации полуострова от Украины

27.02.2021, 6:22, Новости дня

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Член комитета Совета федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации.

Цеков заявил, что он предлагает «сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации», внеся эту дату «в список памятных дат Крыма», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР».

Сенатор подчеркнул, что намерен обратиться с данной инициативой в парламент Крыма.

«Именно 27 февраля 2014 года были подняты российские триколоры над зданиями парламента и правительства Крыма. Этот день стал знаком того, что Крым возвращается в Россию. По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства», – подчеркнул сенатор.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года.

Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».