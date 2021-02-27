«Самого богатого депутата России» задержали в Хабаровске
27.02.2021, 6:22,
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Депутата сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который в 2019 году задекларировал доход в 6,2 млрд рублей, задержали в Хабаровске, сообщил источник в региональном парламенте.
Источник сообщил, что Пашов был задержан во время командировки, «по какому делу – пока не понятно», передает РИА «Новости».
Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил, что узнал о задержании коллеги из СМИ, отметив, что прокомментировать ситуацию не может, так как не знает, с чем связано задержание.
Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Кан находится в международном розыске.
В декабре 2018 года в эфире федерального телеканала вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Олегом Каном.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование.
Было установлено, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.
Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Также он является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании «Монерон».
В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом РФ – его задекларированный доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.
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