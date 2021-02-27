 

«Самого богатого депутата России» задержали в Хабаровске

27.02.2021, 6:22, Новости дня
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Депутата сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который в 2019 году задекларировал доход в 6,2 млрд рублей, задержали в Хабаровске, сообщил источник в региональном парламенте.

Источник сообщил, что Пашов был задержан во время командировки, «по какому делу – пока не понятно», передает РИА «Новости».

Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил, что узнал о задержании коллеги из СМИ, отметив, что прокомментировать ситуацию не может, так как не знает, с чем связано задержание.

Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Кан находится в международном розыске.

В декабре 2018 года в эфире федерального телеканала вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Олегом Каном.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование.

Было установлено, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.

Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Также он является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании «Монерон».

В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом РФ – его задекларированный доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.



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