Мнение: О поставках иностранного вооружения на Украину

27.02.2021, 6:10, Разное

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"Джокер ДНР" выложил новый инсайд на тему поставок иностранного вооружения на Украину.

НАТО продолжает поставки оружия и других ингредиентов для украинской военной машинки по выгодным для себя ценам. Украинские чиновники из окружения Верховного клоуна Зеленского, которые курируют оборонку, накидывают сверху, и без того «накрученной» натовцами цены, ещё 40%, которые кладут себе в карманы.

С начала 2021 года для ГК «УкрИНМАШ» (КИЕВ, Дегтярёвская 36, является дочерней кампанией ГК «Укроборонпром»):

от польского химического предприятия «NITROCHEM S.A.» https://www.nitrochem.com.pl/ поставлено 7 тонн гексогена 1-го типа 3-го класса (бризантное взрывчатое вещество, используется для производства динамической защиты танков);

от турецкой кампании «BAHTIYAR AV» http://www.bahtiyarav.com/ поступило 2023 единицы боевых гладкоствольных помповых ружей специального назначения «HATSAN ESCORT AINGARD POLIS» 12/76 мм (с планкой вивера для крепления прицелов, ствол ружья I имеет внешнюю резьбу для установки насадок или глушителей);





от чешской кампании «EXCALIBUR ARMIS POL» https://czechoslovakgroup.cz/ru/excalibur-army-spol-s-ro поставлены запасные части к БМП-2 (23 полных комплекта гусениц 35-СБ9);





от французской кампании «GTC FRANCE» поставлен модуль системы радиоэлектронного противодействия для бронетехники «3X48-V PFC mini PN3-03-149-24G Vizor»;

от другой французской кампании «MATRA Manurhin» https://mhr-defense.com/ поступила опытная партия из 60 единиц РПГ «APILAS».



Данные РПГ на вооружение террористов в Сирии.

Также, с 17 февраля 2021 года на базе Харьковской отдельной Авиационной эскадрильи ВРУ ГПСУ проходят практические занятия по управлению вертолетами «Airbus Helicopter Н-125». К проведению занятий привлечены представители французского завода – изготовителя «Airbus Helicopters».

(с) Джокер ДНР https://t.me/JokerDNR

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Кроме того, еще одна утечка от украинской хакерской группы "Берегини".

Позывные воинских частей ВС ВСУ и их электронные адреса в АСУ «Днепр»

Представляем позывные информационно-телекоммуникационных узлов связи (ІТВ) и электронные адреса АСУ «Днепр» воинских частей воздушных сил ВСУ.

https://t.me/hackberegini – цинк

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