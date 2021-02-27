 

Витамин B6 помогает сдерживать цитокиновый шторм при коронавирусе

27.02.2021, 6:04, Разное
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Ученые из Университета Хиросимы заявили, что витамин В6 может помочь сдержать цитокиновый шторм при коронавирусе. Он способствует предотвращению тромбов, которые зачастую приводят пациента к летальному исходу.
В ходе проведения исследования специалисты поняли, что В6 может оказаться ключом к устойчивой реакции организма человека на COVID-19. До последнего времени данному витамину уделялось недостаточное внимание. Считается, что он имеет огромный потенциал в плане усиления защитных функций организма при коронавирусе. К тому же В6 предотвращает сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, подавляет воспалительные процессы.

COVID-19, как и грипп, относится к числу вирусов, которые приводят к летальному исходу. Вирусные инфекции провоцируют цитокиновый шторм, вызывающий воспаление эндотелиальных клеток капилляров легких наряду с присутствием окислительного стресса. Такая ситуация возникает, когда иммунитет начинает атаковать здоровые клетки. При этом образовавшиеся сгустки крови начинают блокировать капилляры, повреждая легкие, сердце, почки и печень.

Витамин В6 нужно употреблять против тромбоза, к тому же он благоприятно отражается на работе иммунной системы. У людей с хроническими воспалениями, диабетом, ожирением и сердечными болезнями его уровень падает. Статистка показывает, что именно такие пациенты находятся в группе риска в случае заражения коронавирусом.

Источник: www.eurekalert.org



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