 

Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию

27.02.2021, 5:32, Новости дня
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Два американских бомбардировщика B-1, прибывшие в Норвегию для проведения совместных миссий, выполнили первое учебное задание вместе с норвежскими ВВС в восточной части Баренцева моря, говорится в заявлении Пентагона.

«Два B-1 осуществили тактическую интеграцию с норвежскими F-35 и норвежскими ВМС в восточной части Баренцева моря. Сотрудничество Минобороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов от стремления в одностороннем порядке изменить основанный на правилах существующий порядок»,– передает ТАСС сообщение американского военного ведомства. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан подчеркнул важность проведения совместных учений в Арктике.Ранее три американских бомбардировщика B-1 отработали совместно с шведскими ВВС и армейскими подразделениями бомбометание в воздушном пространстве Швеции.

Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных миссий.

3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer.

МИД РФ резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки.



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