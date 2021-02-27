 

Уругвай захотел купить российскую вакцину «Спутник V»

27.02.2021, 5:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уругвай готов закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы, сообщил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас.

Салинас заявил, что «мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили», в данный момент власти страны ждут нормативные документы, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, для Уругвая было бы очень интересно иметь возможность производить «Спутник V».

Он отметил, что Уругвай заинтересован в заключении с Россией соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, особенно в сфере учебных обменов специалистами.

Ранее РФ договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине. Также стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Мнения: Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

12.12 / Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – делегация в ТКГ

24.12 / Кернес влиял на ситуацию в Харьковской области больше, чем вместе взятые правительство и Офис президента – Рахманин

22.07 / Мишустин пообещал вернуть туристам деньги за отдых в России

17.07 / Песков заявил о возрождающихся ростках взаимодействия РФ и США

29.08 / В Молдове коронавирус обнаружили у министра здравоохранения, труда и соцзащиты

11.08 / Минздрав Литвы отправил Тихановскую на самоизоляцию

21.08 / Роскачество назвало удачные годы для российских вин

18.08 / Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

04.11 / WSJ – в ОПЕК задумались о новом сокращении добычи нефти на фоне пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска