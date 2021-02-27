Уругвай захотел купить российскую вакцину «Спутник V»

27.02.2021, 5:32, Новости дня

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Уругвай готов закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы, сообщил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас.

Салинас заявил, что «мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили», в данный момент власти страны ждут нормативные документы, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, для Уругвая было бы очень интересно иметь возможность производить «Спутник V».

Он отметил, что Уругвай заинтересован в заключении с Россией соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, особенно в сфере учебных обменов специалистами.

Ранее РФ договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине. Также стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии.