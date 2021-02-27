 

Мнение: Взрывы на “Гелиос Рей”

27.02.2021, 5:20, Разное
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На Израильском судне "Гелиос Рей" следовавшего через Оманский залив под Багамским флагом, произошло два серьезных взрыва, после которых остались две дыры диаметром по 1.5 метра.
Экипаж не пострадал, угрозы судну нет. Причины взрывов выясняют. Историю уже подхватили в иранском контексте, рассматривая версию о том, что Иран таким образом передает привет.

PS. Элайджа Магье пишет, что США через правительство Ирака передали Ирану предложение осуществить деэскалацию в Ираке и Сирии.


Фото домиков уничтоженных в результате ночного удара на границе Сирии и Ирака.

Источник: Colonel Cassad



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