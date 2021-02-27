 

Мнение: Внезапно о “Сказке”

27.02.2021, 5:12, Разное
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На Ютуб-канале СПГС (Синдром Поиска Глубинного Смысла) – внезапно!! – разбор кина из моего самого детства – “Сказки странствий”. Я, честно говоря, ничего не понимаю – КАК, Холмс?? Автор канала говорит, что он первый раз посмотрел этот фильм в детстве и он является его самым любимым; при этом сегодня у него ДР и ему исполняется 32 года.

Я-то прекрасно помню, где и когда я смотрел “Сказку странствий”: в кинотеатре Молодежный возле метро Текстильщики, когда гостил там у бабушки. Фильм 1983 года, то есть я был подросток, когда его увидел; самый подходящий возраст. Как его увидел автор канала, который меня моложе на поколение?! Как сумел полюбить до такой степени?

Фильм-то действительно абсолютно новаторский для своего времени, я бы вообще назвал стилистику, в которой он снят, чем-то сродни “Игре престолов”. Он реально жуткий, вопросы там абсолютно недетские, и да – там блестящая, наверно, лучшая роль Андрея Миронова. А какая там Аксюта…! Реальный шедевр.

Но в Союзе он, как часто бывает, провалился между жанрами и между возрастами: для взрослых, типа, слишком сказочный и детский, для детей слишком страшный, для приключений слишком серьезный, для авторского кино слишком много чудес и приключений… В общем – САГА. Но пробивает до печенок, если в нее ВОЙТИ.

Парень из СПГС и так меня покорил своей любовью к “Сказке”, так еще и заодно заявил в присущем ему абсолютно безапелляционном тоне, что лучший русский сериал – это “Граница. Таежный роман” (добавлю – с абсолютно феноменальным моим тезкой Гуськовым). Он неподражаем!

Источник: Размышления вольного социолога



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