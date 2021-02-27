В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников

27.02.2021, 4:42, Новости дня

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Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций, следует из отчета Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса, который возглавляет командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

В документе указывается, что ЗРПК «Панцирь-С» был изначально разработан для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника, а также для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия, передает РИА «Новости».

В связи с этим «Панцирь-С1» идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам».

Уточняется, что сами регулярные части ПВО обычно нацелены на поражение средневысотных и высотных беспилотников большой продолжительности полета.

По мнению авторов доклада, «Панцирь» и подобные ему комплексы противодействия БПЛА, развернутые совместно с другими боевыми системами, «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться до их вступления на театр военных действий».

Отдельно обращается внимание на то, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит»: «Это была оперативная цель, представляющая реальную угрозу для выполнения беспилотной авиацией задач по поддержке с воздуха наземных сил и требующая немедленного уничтожения».

Для поражения единственного «Панциря» турецкая сторона провела интенсивную операцию по его радиоэлектронному подавлению.

«Уничтожение таких высокоэффективных целей расценивалось (турецкими военными) как критически важный момент для достижения целей всей операции», – подчеркивается в докладе.

Ранее Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии. До этого пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии.