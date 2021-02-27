Samsung отводит по четыре года для обновления смартфонов

27.02.2021, 4:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В компании Samsung официально заявили, что обновления безопасности для смартфонов и планшетов будут выходить как минимум в течение четырех лет после выпуска устройств.

Эту информацию производитель распространил в ответ на многочисленные вопросы о цикле жизни смартфонов Galaxy (версии Z, S и Note), а также планшетов Galaxy (XCover и Tab). Напомним, что все они были выпущены в позапрошлом году.

Ранее в сети появилась информация о том, что «Самсунг» может прекратить поддержку мобильных гаджетов уже через два года после выпуска их на рынок. Samsung молчаливо соглашался с этим. Отметим, что речь идет о программном обеспечении, касающемся самих устройств, а не операционных систем, на которых они работают.