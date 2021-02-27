Apple собирается обновить модельный ряд смартфонов еще в этом году

27.02.2021, 4:32, Новости дня

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Почти сенсационная информация прозвучала в выступлении Тима Кука, руководителя американской компании Apple. По его словам, еще в этом году американский гигант представит «совершенно новый» iPhone.

Обновление модельного ряда – вовсе не новость для «яблочной» компании, напоминают специалисты. Однако заявление руководителя несколько смутили экспертов, так как они полагали, что способны самостоятельно просчитать все последующие шаги Apple.

Теперь се гадают, что именно имел в виду Тим Кук? Не исключено, что новый смартфон – это всего лишь какая-то особая дизайнерская модель, не делающая никакой погоды на глобальном рынке, считают эксперты. Впрочем, американский производитель способен делать сюрпризы, так почему бы не ожидать этого в ближайшее время?