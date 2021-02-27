Мнение: Чума 21 века – массовое слабоумие

27.02.2021, 4:22, Разное

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Почему-то вот эта фотка меня страшно взбесила. Хотя, казалось бы – ну это же Америка, мне-то какое дело… Но все-таки – когда же этому безбрежному оболваниванию и идиотизму положат предел? Люди ведь под этой машиной оболванивания скоро слюни начнут пускать на тротуар!

Вот что тут скажешь… Это школа в Вашингтоне (вотчине “демократов”), репетиция школьного оркестра. Детей заставили репетировать в палатках, как каких-то уродов-зомби. Ау, кретины! Дети практически не болеют ковидом! Отвяньте от них!!

И с дистанцированием. Эти дебилы уже окончательно там взбесились от страха?! Что ж с людьми-то делают с этой ковидобесной истерией, мама дорогая… Сейчас какой-то очередной штамм рекламируют, “калифорнийский”, мол, мочит всех вообще на раз. Байден еще на год (!!) продлил режим чрезвычайного положения из-за ковида.

В Израиле тем временем наибольшее падение “заражаемости” – среди ультраортодоксальных евреев, которые не блюли никаких локдаунов, не носили масок и почти не прививались. В чем-то неожиданно проявляется родство душ у русских и этих самых ультраортодоксальных евреев.

Как уже задолбало это всемирное безумие и общий бараний страх перед нарисованной Букой…

А тем временем, как сообщают с мест, в Чехии вводят с марта тотальный запрет на передвижение по городу, а во Франции с той же целью повадились “продлевать” свои “комендантские часы”: их вводят уже на целые выходные. Вот прям с 6 вечера пятницы и до 6 утра понедельника сейчас французы сидят дома.

Это что-то невероятное.