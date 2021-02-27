Мнение: 6-12-й рыбацкие алгоритмы. Обсуждение заданий 23-го теста

27.02.2021, 3:58, Разное

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Закончим сегодня разбор рыбацких алгоритмов с последнего теста.

Сказки должны стать мнемоническими крючками, которые помогут разместить алгоритмы в вашем подсознании, как если бы это были платья в шкафу. И каждый раз, когда у вас возникнет ситуация, где алгоритм мог бы пригодиться, вы его вспомните.

Условие одно – вы не должны быть рапаном. Это значит, что границы у вас должны быть нормальные, хотя бы не очень плохие.

Иначе вы обязательно перепутаете свое и чужое.

Алгоритм №6. «Снять проклятие»

Как преодолеть злой рок?

Алгоритм из сказки «Спящая красавица».

Когда у королевской четы родилась дочь, все колдуньи были приглашены на праздник, кроме одной, которой не досталось тарелки.

У короля было всего 12 золотых тарелок, и 13-й колдунье не досталось.

Когда 11 колдуний уже наградили королевну добрыми пожеланьями, во дворец пришла 13-я и озвучила проклятие.

Она пообещала, что в 15 лет королевна уколется веретеном и умрет.

12-я колдунья не смогла отменить проклятие, но смягчила его.

Она сказала, что королевна не умрет, а заснет на сто лет.

Хотя король запретил пользоваться веретеном в своем королевстве, в 15 лет королевна все-таки нашла веретено, укололась и заснула.

Весь остальной замок заснул вместе с ней. И придворные, и слуги.

Сто лет ходили легенды о спящей красавице.

Сначала, некоторые принцы пытались пробраться в замок, но острый терновник, которым этот замок зарос, вонзался им в тело и они умирали в муках.

Вскоре таких смельчаков уже не находилось.

Но однажды принц решил увидеть спящую красавицу, чего бы ему это ни стоило.

И когда он подошел, терновник вдруг отступил, двери замка открылись.

Оказалось, что в этот день закончились сто лет.

Принц поцеловал спящую красавицу и она пробудилась ото сна.

А вместе с ней весь замок.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Чтобы преодолеть злой рок, надо ему подчиниться

– Преодолеть наказание можно только искуплением

– Преодолеть рок нельзя, но можно переждать

– Чтобы преодолеть злой рок, надо заботиться о будущем

***

Правильный ответ – 4. Полуправильный – 2

Этот алгоритм учит нас правильно направлять энергию, когда нечто является неизбежным.

Избежать проклятия не было никакой возможности, поэтому в фокусе внимания 12-й колдуньи было то, с чем королевна столкнется через 100 лет.

Именно это позволило продолжить жизнь как ни в чем ни бывало. Да еще и жениха получить мотивированного.

Очень часто сталкиваясь со злым роком, люди теряют не только то, что отнимает у них рок, но и все остальное.

Именно поэтому существует поговорка, что беда никогда не приходит одна. Или: пришла беда, отворяй ворота.

Первая беда расшатывает человека и дальше с ним начинают происходить новые беды.

Направить фокус на будущее и сохранить все то, что можно сохранить, это единственная рыбацкая стратегия в такой ситуации.

Приведите примеры ситуаций, где такой алгоритм мог бы помочь.

Алгоритм №7. «Наказать злых сестер»

Как обойти всех соперников?

Алгоритм из сказки «Золушка».

Мачеха Золушки была злой и злыми были ее дочки.

Все они обижали Золушку и постоянно издевались над ней.

Однажды отец поехал за покупками, все сделали ему заказы, а Золушка попросила привезти ей ветку дерева, которая хлестнет его по лицу.

Отец привез ей такую ветку, Золушка посадила ее на могиле матери и выросло дерево.

Однажды принц объявил большой бал, сестры и мачеха стали готовить наряды, а над Золушкой только смеялись, ведь она была замарашкой в лохмотьях.

Перед балом Золушка пошла к дереву и то нарядило ее в прекрасное платье.

Золушка пришла на бал и сестры ее не узнали, а принц весь вечер танцевал только с ней.

После бала он пытался ее провожать, но она каждый раз сбегала.

Так повторялось трижды и на третий раз принц намазал ступени смолой, поэтому одна туфелька Золушки прилипла к ступеньке.

С этой туфелькой принц стал искать свою невесту, но Золушка была такая маленькая, что туфелька ее никому не влезала.

Дочки мачехи отрубили себе палец и пятку, чтобы втиснуться в туфельку. Но принц каждый раз видел текущую кровь и отказывался признать невесту.

В конце концов очередь дошла до Золушки, туфелька пришлась ей впору.

А когда была свадьба, сестры пришли ее поздравить, но голубки выклевали им оба глаза.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Нужда соперника должна быть больше твоей

– Нужно спрятать свои преимущества под лохмотья

– Нужно стать более сильным за счет позиции в поле

– Не соперничать, пусть сами соперничают с тобой

***

Правильный ответ – 3. Полуправильный – 1.

Золушке в сказке помогает волшебное дерево, которое выросло из ветки, хлестнувшей по лицу предателя-отца. Это аллегорическое изображение сил поля, которые восстанавливают равновесие любым доступным способом и со стороны это иногда выглядит как мистика.

Но сильная позиция у Золушки появляется не только благодаря красивому платью.

Принц не отходит ни на шаг от нее, а она убегает после бала и прячется. Именно эта независимость ломает принцу шаблон.

Независимость печориных и золушек всегда работает как крючок. Партнер с высокой ОЗ не может представить, что можно быть настолько независимым не имея равной ОЗ. Если это не понты и не блеф, а настоящая независимость, ОЗ начинает восприниматься как равная, поэтому растет и СЗ.

Это дало возможность Золушке вырастить большую значимость для принца и обойти не только сестер, но и других соперниц. Ключевое то, что обходить специально она и не старалась, она действовала, опираясь на самоуважение.

Приведите примеры ситуаций, где актуален этот алгоритм. Лучше всего не из любовного ресурса.

Алгоритм №8. «Обмануть обманщика»

Как не стать жертвой?

Алгоритм от противного из сказки «Красная шапочка».

Волк-оборотень встретил девочку в лесу и захотел ее съесть.

Он узнал, что девочка идет к своей бабушке и спросил адрес этой бабушки.

Потом убедил девочку идти длинной дорогой, пообещав, что так она найдет больше ягод и цветов.

Сам он побежал напрямик, съел бабушку и нарядился в ее одежду.

Когда девочка пришла, он стал звать ее лечь с ним рядом.

Девочка сомневалась и спрашивала, почему у бабушки такие большие глаза и уши, но подходила все ближе и вскоре волк ее проглотил.

Братья Гримм считают, что потом волк захрапел и храпел громко, на весь лес, так, что услышал охотник. Охотник пришел, распорол волку брюхо и спас обеих.

А в версии Шарля Перро финал другой и сказка заканчивается триумфом волка.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Не сворачивать с прямого пути

– Не разговаривать с незнакомцами

– Не открывать решето

– Не следовать чужой воле

***

Правильный ответ – 4. Полуправильный – 3.

Если хочется стать рыбаком, вы должны перестать воспринимать мир как состоящий из заботливых нянек. Люди исходят из собственных интересов, никто не стремится позаботиться о вас. Поэтому чужая воля может быть безопасна для вас, когда ваши интересы совпадают, но всегда будет опасна, если ваши интересы пересекаются и конфликтуют. Лучше всего не следовать чужой воле никогда, а для это нужно иметь собственную сильную волю, то есть опору на себя. Внешний локус – единственная причина того, что вас обманывают и обирают. Это возможно только тогда, когда вы хотите опереться на человека и передать ему в руки заботу о вас. Тем более если вы имеете привычку рефлексировать вслух.

Приведите примеры ситуаций, где хорошо видна работа этого алгоритма от обратного.

Алгоритм №9. «Развеселить домовых»

Как получить помощь тайных сил поля?

Алгоритм из сказки «Домовые».

Этот алгоритм как и сказка состоит из трех частей.

В первой части домовые помогли обедневшему башмачнику разбогатеть, потому что шили за него так красиво и аккуратно, что эту обувь покупали дороже. Домовые были голыми и жена башмачника решила отблагодарить их, сшив им одежду. Получив одежду домовые обрадовались и сбежали. Больше они не помогали башмачнику, но ему сопутствовала удача.

Вот второй части домовые позвали одну девушку крестить у них ребенка и господа, у которых она служила, убедили ее, что от такого приглашения нельзя отказываться. Девушка провела у домовых три дня и по прошествии они наполнили ей карманы золотом. А когда она вернулась, оказалось, что прошло семь лет и ее прежние господа уже умерли.

В третьей части домовые украли у одной матери ребенка и подложили ей страшного оборотня, который все время просил есть. Соседка посоветовала ей рассмешить оборотня, а для этого вскипятить воду в яичной скорлупе. Женщина так и сделала. Оборотень расхохотался, и домовые тотчас же забрали его, а ей вернули ребенка.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Надо быть готовым к любым поворотам

– Надо мыслить парадоксально

– Надо уважать то, чего не понимаешь

– Надо соблюдать этические правила

***

Правильный ответ – 3. Полуправильный – 1.

Тайные силы поля – это не все силы поля. Большая часть сил поля не является тайной.

Например, все, что касается значимости, очень логично и понятно. Чем больше ваша значимость для человека или группы, тем больше у вас влияния. Это не тайные силы.

Не являются тайной законы дисбаланса, минуса и плюса. Не являются тайной законы щипцов и рыбацких инструментов.

Но кроме этих явных сил поля существуют еще силы тайные.

Их можно было бы отнести к мистике, если бы мы вообразили, что знаем про поле все. Но так как мы скромно полагаем, что знаем про поле лишь часть, все, что нам непонятно, мы относим к тайным силам поля. Эти силы тоже подчиняются законам, но мы этих законов не знаем.

Тайные силы поля вмешиваются каждый раз, когда происходит какое-то удивительное стечение обстоятельств или неожиданное везенье.

И единственное правило поведения по отношению к тайным силам поля – относиться с уважением к ним, признавать, что не все нам известно, что есть много того, чего понять мы не можем, и не должны на основании этого отрицать.

Алгоритм №10. «Выплюнуть отравленное яблоко»

Как отыграть назад проигранную партию?

Алгоритм из сказки «Белоснежка».

Белоснежка была такой красивой, что мачеха-ведьма позавидовала ей и приказала псарю завести ее в лес и убить, а мачехе принести ее легкое и печень.

Но Белоснежка взмолилась и псарю стало жаль ее убивать. Он отпустил ее, а мачехе принес легкое и печень оленя.

Белоснежка шла по лесу и нашла домик семи гномов. Пока гномов не было Белоснежка поела, попила и выбрала самую удобную кроватку.

Гномы вернулись и сначала очень возмутились, что кто-то ел из их посуды и измял их кроватки, а потом нашли спящую Белоснежку и очаровались ее красотой.

Так она осталась жить у них. А мачеха вскоре узнала через волшебное зеркальце, что падчерица жива, и решила ее умертвить. Так она хотела быть самой красивой на свете.

Под видом торговки она сначала продала Белоснежке шнурок и так затянула ее корсет, что Белоснежка задохнулась. Но гномы вернулись с работы и расшнуровали ее.

Другой раз торговка продала Белоснежке отравленный гребень. Белоснежка опять потеряла сознание, но вернувшиеся гномы вытащили гребень из ее волос и спасли.

Третий раз торговка угостила Белоснежку отравленным яблоком. Гномы не смогли оживить Белоснежку и похоронили ее в хрустальном гробу.

Однажды мимо проезжал один королевич, увидел гроб с Белоснежкой, и влюбился в нее.

Стал он просить гномов продать ему гроб, но гномы отказались продать, но согласились подарить, видя, что королевич всерьез влюблен.

Слуги королевича понесли гроб на плечах, но спотыкнулись, встряхнули гроб и кусок отравленного яблока вылетел из горла Белоснежки.

Белоснежка ожила, они сыграли с королевичем свадьбу, а злую мачеху казнили прямо на своей свадьбе.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Отыграть назад партию нельзя, но можно взять реванш

– Обнулить поле

– Выплюнуть шары

– Изменить контекст

***

Правильный ответ – 4. Полуправильного нет.

В этом алгоритме описан единственный вариант изменения прошлого – сменить контекст.

Реванш взять нельзя, если партия проиграна и контекст не поменялся.

Все остальные варианты – тоже ерунда.

Отыграть назад проигранную партию можно только изменив контекст.

Приведете примеры?

Алгоритм №11. «Собрать хоровод»

Как стать популярным?

Алгоритм из сказки «Золотой гусь».

У отца было три сына и третий был Дурень. Сыновья ходили рубить дрова по очереди и каждому из них встречался седенький старичок и просил поесть. Старшие отказались поделиться обедом, а Дурень с радостью угостил старичка.

За эту щедрость старичок сделал Дурню подарок – золотого гуся.

Дальше, где бы Дурень ни шел со своим гусем, все хотели его потрогать и прилипали к нему, и красивые девушки, и пастор, и причетник.

Образовалась огромная цепь, которая так и шла за Дурнем и его золотым гусем, а он шел себе в город, не обращая внимания на сопровождение.

В городе был король, дочь которого была такой грустной, что отец обещал отдать ее замуж за того, кто ее рассмешит. Увидев Дурня с золотым гусем, за которым семенила целая толпа народа, королевна стала хохотать. Дурень захотел на ней жениться.

Но королю не хотелось отдавать дочь за странного парня. И он стал давать ему задания.

Сначала он потребовал, чтобы Дурень нашел того, кто выпьет целый погреб вина. Дурень позвал седенького старичка и тот легко выпил.

Потом король сказал, чтобы Дурень нашел того, кто съест гору хлеба. Седенький старичок и в этом Дурню помог.

И третье задание он выполнил. Поэтому королю пришлось отдать свою дочь замуж за Дурня.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Ничего не присваивать

– Не обращать внимания на популярность

– Идти своей дорогой

– Не поддаваться искушениям

***

Правильный ответ – 1. Полуправильный – 4.

Самое удивительно в сказке про гуся – это то, что Дурень не пытался воспользоваться людьми, прилипшими к его гусю.

Вот это – настоящий рыбак. Он не пытается извлечь пользу и выгоду из любого внимания, только поэтому хоровод растет и растет его ОЗ.

Большинство людей не могут вырастить любовную ОЗ, поскольку пытаются использовать каждого, кому они приглянулись.

То же самое касается любой другой ОЗ. Кто-то тянется к вам и вы тут же думаете, какую выгоду вы могли бы из этого извлечь.

Принципиальное отсутствие жадности отличает рыбака. Он может казаться Дурнем, настолько он равнодушен к чужому и не присваивает ничего. В глазах жадных людей он ведет себя иррационально, но это опора на себя, благодаря чему он ни за что не хватается.

И поле в таком же восторге от него, как смеющаяся принцесса. А отцовская фигура пытается его искушать тем и этим, но рыбак равнодушен к искушениям и хлеборезка у него отсутствует в принципе.

Приведите примеры. Лучше всего не любовного ресурса касающиеся. Может быть с бизнесом что-то связанное вспомните.

Алгоритм №12. «Стать невидимкой»

Как узнать секреты противников?

Алгоритм из сказки «Стоптанные башмачки».

У короля были 12 дочерей и стал он замечать, что каждое утро все 12 пар башмачков оказываются стоптаны.

Спальня их была закрыта на замок, но каждый вечер королевнам ставили новые башмачки, а утром все они оказывались стоптаны.

Король издал указ, согласно которому доброволец должен оставаться на три ночи в спальне королевен и следить за ними. И если тайну башмачков удастся раскрыть, он получит в жены любую из 12, а если нет, будет казнен.

Много парней сложили головы, пытаясь разгадать тайну стоптанных башмачков. Никому не удавалось, а новые башмачки каждое утро снова оказывались стоптаны.

И вот один солдат, возвращаясь со службы из-за ранения, решил попытать счастья, чтобы добыть себе жену и стать королем. Рядом с городом он встретил старуху, которая научила его и подарила ему плащ-невидимку.

Он не стал пить за ужином вино, в которое королевны всегда насыпали снотворное, но притворился спящим и храпел на весь дом.

Королевны смеялись над недотепой, особенно старшая, и только младшая говорила, что у нее дурное предчувствие.

Потом они открыли шкафчики, нарядились, обулись, старшая постучала по своей кровати и открылся подземный лаз.

Все королевны спустились по ступеням в подземелье, а последним шел солдат, накрывшись плащом-невидимкой.

Хотя младшая королевна все время прислушивалась, солдат смело шел рядом с ней и даже сломал над ее ухом ветку с серебряного дерева, а потом спрятал под своим плащом.

Королевны вышли к подземной реке, где их ждали 12 лодок и в каждой принц.

Солдат смело сел в лодку с младшей королевной и та испугалась, что лодка стала тяжелей. А старшая сестра опять посмеялась.

А на балу в заколдованном замке, куда приплыли королевны и принцы, солдат отплясывал и выпивал, выхватывая у младшей королевны кубки с вином.

Так они плясали всю ночь, а к утру вернулись. Солдат обогнал всех и поднялся в спальню раньше, снял плащ и притворился спящим.

Так он проделывал еще две ночи, ни в чем не признаваясь. Не пил снотворное, притворялся спящим, срывал ветки с золотых и бриллиантовых деревьев, плясал на балу и пил вино из кубков.

А через три дня рассказал обо всем королю. И представил три ветки в доказательство, поэтому королевны не могли отпираться и признались отцу во всем.

Из всех сестер для женитьбы солдат выбрал старшую, которая злее всех потешалась над ним и больше других говорила, какой он дурень и простофиля.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Надеть колпачок

– Чтобы спрятаться, надо быть на виду

– Притвориться спящим

– Надо чтобы тебя пригласили

***

Правильный ответ – 1. Полуправильного нет.

Настоящий плащ-невидимка – это колпачок.

Если вы скромны и не пытаетесь обращать на себя много внимания, но при этом внимательны и участливы, вам не только начинают доверять свои, вас и чужие принимают за своего, в крайнем случае за кого-то нейтрального. И вы всегда будете знать чужие намерения.

Рапаны представить себе не могут, сколько всего люди рассказывают, если им не мешать. Люди вываливают все свои секреты, если считают вас простаком.

И рыбаки предпочитают казаться проще, чем есть, незаметней, чем на самом деле.

А реального дурака всегда можно узнать по тому, как он пытается выдать себя за кого-то непростого, опасного, влиятельного.

Такие очень любят всем давать понять, что они в курсе чужих секретов. И добиваются только одного – им не доверяют, от них стараются держать секреты подальше.

Скромность – это самый лучший ключ, открывающий чужие души.

Приведете примеры?

И свой ход мыслей, если отвечали на тесте правильно.