Мнение: Согласие

27.02.2021, 3:54, Разное

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В 2024 году у Владимира Путина истекает очередной «второй срок подряд». 41% населения не хотят видеть его во главе государства после 2024 года, показало исследование, проведенное «Левада-центром» (признан иноагентом решением Минюста РФ) совместно с «Открытыми медиа».

За продление власти Путина по-прежнему выступает большинство — 48% опрошенных. Но за последние три года доля таких ответов уменьшилась на 19%, а тех, кто хочет смены президента, стало вдвое больше.

Если динамика станется прежней (а говоря откровенно, пока нет никаких признаков обратного), то уже в следующем году противников очередного срока Путина будет больше, чем согласных с этим.

В целом, понимая, что в России такие пустяки, как мнение людей, власть не интересуют совсем, а нужные результаты любых голосований даже не корректируются, а банально спускаются сверху, соотношение довольных и недовольных решающего значения не имеет. Проблема в другом.

Любая власть держится на убеждении и принуждении. Убеждение иначе называется легитимностью. Власть легитимна, когда большая часть населения сама признает ее право быть властью. Это может быть согласие с ее политикой, это может быть отстранённость от политики, это может быть обреченность ("Мы ничего поделать не можем") – в любом случае каждая из таких стратегий в той или иной мере работает на легитимность власти. Для всех остальных есть ОМОН, дубинки, аресты, а в отдельных случаях – Новичок и пуля.

Когда легитимность исчерпывается, баланс удержания власти неизбежно смещается в строну насилия, террора и принуждения. То, что это смещение уже происходит, видно невооруженным глазом. И другой стратегии у режима не остается. Пропаганда и технологические приемы вроде сталкивания людей друг с другом по принципу "Разделяй и властвуй", конечно, дают некоторый эффект, но тут как с наркоманией – нужно постоянно повышать дозу, а возвращение "в реал" будет все более тяжелым.

По сути, в плане отношения к Путину мы вернулись к 14 году. Военный психоз себя исчерпал. Две войны (реально их больше, но медийно освещались война с Украиной и в Сирии) зашли в тупик, новая агрессия уже не даст не то что прежний, но и вообще какой-либо эффект.

Насилие и террор – это билет в один конец. Как любой динамический процесс, они не могут находиться на одном уровне. Насилие должно наращиваться, в противном случае оно перестает пугать. Человек свыкается с болью, боль становится привычной, организм как-то под нее подстраивается. С насилием и террором так же: какое-то время это работает, потом – перестает. Страх уходит, а потому нужно поднимать уровень насилия все выше. Что в конце концов упрется в ресурсный коллапс. Причем нужно понимать, что нынешняя Россия и без того уже в состоянии катастрофы в первую очередь потому, что свободные ресурсы системы исчерпаны, мало того – они убывают, а потому изыскивать ресурс для террора можно только за счет перераспределения имеющегося. А значит – с каждым разом дополнительно увеличивать недовольство, для купирования которого будет требоваться новый виток насилия. Всё это будет закручивать спираль туже и туже, итог понятен – сингулярность. Чёрная дыра. Крах. Природа и история в любом конце находят новое начало, но для режима это будет смерть окончательная и бесповоротная.

Поэтому всё это паллиатив и быстро заканчивается. Быстро – по историческим меркам, конечно. В реальной жизни это может продолжаться и год, и пять. Но не сильно больше – все то же исчерпание ресурсной базы.

Собственно, поэтому и важна легитимность, но она убывает, и убывает быстро. К 24 году мы точно подойдем в ситуации, когда "обнуление" будет возможно только через тотальный и ничем уже не прикрытый террор.

И, кстати, не факт, что мы в нынешнем виде вообще дотянем до 24 года. Каддафи тоже вряд ли предполагал, что всё закончится так быстро.

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