 

Определены черты опасных просителей денег взаймы

27.02.2021, 3:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Психолог Дмитрий Синарев назвал три категории людей, которым опасно или нежелательно давать деньги в долг: гражданам, живущим «мимо денег», хроническим неудачникам и «денежным маньякам».

Синарев пояснил, что первая группа старательно делает вид, что материальные блага не важны, живет идеями и замыслами, и, как следствие, денег никогда не имеет. Эти люди, охотно занимают средства, но никогда не возвращают, передает агентство «Прайм».

Люди во второй группе, по определению психолога, – нытики, у которых вечно нет денег. Взятую в долг сумму они вернут, правда, скорее всего, частично.

В третьей находятся «явные маньяки денег», которые умеют считать, знают, где и как сэкономить, вкладывают свободные средства в акции, держат депозиты в банках и берут в долг лишь с выгодой для себя – если на этом можно заработать.

«Когда давать взаймы, сколько и при каких обстоятельствах – решает каждый для себя сам. Однако если вы относитесь к своим финансам с должной мерой уважения, имеет смысл понимать, кому вы их отдаете и сможете ли вернуть назад», – заключил Синарев.

Ранее психолог Наталья Панфилова сказала газете ВЗГЛЯД, что позитивный настрой, взгляд на проблемы с другой стороны и убеждение самого себя в том, что стакан наполовину полон – помогут сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мурашко оценил вероятность второй волны коронавируса в России

27.01 / Страны мира могут получить более 2 млрд доз вакцин от COVID в рамках COVAX

06.07 / Великобритания объявила о санкциях в отношении чиновников из России и Саудовской Аравии

17.12 / Рада изменила календарный план работы в январе

11.12 / Палеонтологи обнаружили останки предков птерозавров

21.11 / Новая авария на ЛЭП оставила без света более 60 тыс. жителей Приморья

11.09 / Врио главы Камчатки назвал приоритеты в развитии региона

25.12 / К бывшей жене Фургала пришли с обысками в Хабаровском крае

21.10 / Инфекционист назвал опасные последствия коронавируса

26.10 / В России венгра обманули на $10 тыс., он нарушил границу с Украиной – ГПСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска