Определены черты опасных просителей денег взаймы

27.02.2021, 3:52, Новости дня

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Психолог Дмитрий Синарев назвал три категории людей, которым опасно или нежелательно давать деньги в долг: гражданам, живущим «мимо денег», хроническим неудачникам и «денежным маньякам».

Синарев пояснил, что первая группа старательно делает вид, что материальные блага не важны, живет идеями и замыслами, и, как следствие, денег никогда не имеет. Эти люди, охотно занимают средства, но никогда не возвращают, передает агентство «Прайм».

Люди во второй группе, по определению психолога, – нытики, у которых вечно нет денег. Взятую в долг сумму они вернут, правда, скорее всего, частично.

В третьей находятся «явные маньяки денег», которые умеют считать, знают, где и как сэкономить, вкладывают свободные средства в акции, держат депозиты в банках и берут в долг лишь с выгодой для себя – если на этом можно заработать.

«Когда давать взаймы, сколько и при каких обстоятельствах – решает каждый для себя сам. Однако если вы относитесь к своим финансам с должной мерой уважения, имеет смысл понимать, кому вы их отдаете и сможете ли вернуть назад», – заключил Синарев.

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