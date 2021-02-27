 

Байден пообещал Саудовской Аравии новые изменения в политике

27.02.2021, 3:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта, сообщил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Я вчера говорил с королем. Ясно сообщил ему, что правила меняются и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу] и в понедельник. Мы собираемся привлечь их за нарушение прав человека», – цитирует ТАСС Байдена. 

Ранее в офисе директора национальной разведки США заявили, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Правительство Саудовской Аравии категорически отвергает заключения Национальной разведки США относительно убийства журналиста Джамаля Хашогджи. 

В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогджи в 2018 году. 

Напомним, суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Нацсовет проверит телеканал “Наш” после эфира с Азаровым

22.07 / Политтехнолог: Оппозиция на Камчатке не смогла объединиться

24.08 / Лауреата Нобелевской премии по литературе вызвали в белорусский СК

22.11 / Telegram-канал NEXTA опубликовал запись якобы разговора окружения Лукашенко. В них обсуждали нападение на Бондаренко

13.02 / Суд отказался вернуть корабль «Буран» в госсобственность Казахстана

12.09 / Солодов открыл в Петропавловске-Камчатском стадион «Спартак»

08.02 / Le Monde – «отдаляются друг от друга» — Боррель обеспокоен отношениями России и Европы

28.11 / В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 130 тыс. человек

01.07 / Эксперты отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

30.09 / В Карабахе опровергли заявления Баку о применении Арменией «Точки-У»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска