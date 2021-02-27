Байден пообещал Саудовской Аравии новые изменения в политике

27.02.2021, 3:52, Новости дня

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Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта, сообщил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Я вчера говорил с королем. Ясно сообщил ему, что правила меняются и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу] и в понедельник. Мы собираемся привлечь их за нарушение прав человека», – цитирует ТАСС Байдена.

Ранее в офисе директора национальной разведки США заявили, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Правительство Саудовской Аравии категорически отвергает заключения Национальной разведки США относительно убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогджи в 2018 году.

Напомним, суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.