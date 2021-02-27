В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек

27.02.2021, 3:52, Новости дня

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В Швейцарии после вакцинации от коронавируса были зарегистрированы по меньшей мере 16 смертельных исходов, сообщил надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic.

Регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, большинство этих уведомлений – 199 и 154 соответственно – касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna, передает РИА «Новости».

В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация вакцинированных. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и собственно само заболевание COVID-19.

«В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», – отмечается в заявлении.

При этом в Swissmedic пояснили, что несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от коронавируса».

Ранее в Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей.

В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.