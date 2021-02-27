Японские ученые представили технологию, помогающую справиться со страхом

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27.02.2021, 3:42, Новости дня
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По словам специалистов, такая разработка особенно полезна для реабилитации людей, страдающих от различных посттравматических синдромов, глубоких стрессовых ситуаций и т.д.

Технологию, разработанную японскими специалистами, уже назвали предназначенной для храбрости, хотя речь идет немного о другом. Не стоит путать это с медикаментозным лечением, поясняют специалисты.

Ученые использовали МРТ-сканирование и технологи визуализации. Например, когда человек панически боится пауков, именно их ему начинают показывать, предлагая потом получить вознаграждение. Ученые считают, что постепенное дополнение крайне негативных эмоций помогает большим относительно быстро и без использования химических препаратов справиться со своими страхами.



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