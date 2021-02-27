Представлена новая система распознавания речи

27.02.2021, 3:42, Новости дня

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Новую разработку представили специалисты из Института систем управления в Азербайджане. Они предложили принципиально иной подход к созданию приложения для распознавания речи, при помощи которого можно оцифровывать устный текст.

Ученые предварительно провели ряд исследований в области филологии. Кроме азербайджанского, они углубленно изучали несколько устных европейских языков.

В результате они предложили новую нейросеть. Искусственный интеллект работает не совсем с такими же алгоритмами, как в уже существующих программах для распознавания устной речи. Эффективность и точность расшифровки получается намного выше, заявляют авторы разработки. Продукт будет доступен в онлайн-режиме.