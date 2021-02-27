Представлена новая система распознавания речи
27.02.2021, 3:42,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Новую разработку представили специалисты из Института систем управления в Азербайджане. Они предложили принципиально иной подход к созданию приложения для распознавания речи, при помощи которого можно оцифровывать устный текст.
Ученые предварительно провели ряд исследований в области филологии. Кроме азербайджанского, они углубленно изучали несколько устных европейских языков.
В результате они предложили новую нейросеть. Искусственный интеллект работает не совсем с такими же алгоритмами, как в уже существующих программах для распознавания устной речи. Эффективность и точность расшифровки получается намного выше, заявляют авторы разработки. Продукт будет доступен в онлайн-режиме.
Смотреть комментарии → Комментариев нет