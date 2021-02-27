У компании SkyUp снова возникли проблемы с возвращением украинцев из Занзибара

27.02.2021, 3:38, Новости дня

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Из Занзибара в Украину не смогли вовремя вернуться пассажиры авиакомпании SkyUp. Об этом проинформировала 26 февраля сама компания.

“Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар – Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам. Мы искренне сожалеем, что пассажиры оказались в такой ситуации и принимаем все необходимые действия, чтобы как можно скорее доставить людей домой”, – говорится в сообщении.

В SkyUp рассказали, что власти Египта не пускают на свою территорию граждан других стран без прививок от местных болезней, поэтому “авиакомпания сумела договориться о пребывании пассажиров на территории аэропорта и обеспечить их горячим питанием”.

Позже авиакомпания объявила, что вылет запланирован на 6.30 по местному времени (совпадает с киевским временем) субботы, 27 февраля.

“Пассажиры были обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая еда”, – отметил авиаперевозчик.

Это уже не первый инцидент с самолетами SkyUp, которые доставляют украинцев из Занзибара. 16 февраля 180 пассажиров смогло вернуться в Украину только с четвертой попытки. Тогда также возникли сложности с самолетом.

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