В Германии многодетной матери предъявили обвинение в убийстве пятерых родных детей

27.02.2021, 3:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Германии мать обвинили в убийстве пятерых собственных детей, преступление произошло в сентябре 2020 года в немецком городе Золинген.

Тела пяти детей полицейские нашли 3 сентября в одной из квартир в жилом доме в Золингене. Их 27-летняя мать, гражданка Германии, пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа, куда приехала вместе с шестым ребенком – 11-летним мальчиком, передает РИА «Новости».

Женщину доставили в больницу, мальчик не получил травм. В полиции сообщали, что погибшим было от одного до восьми лет.

«Адвокат женщины проинформирован. На момент совершения преступления 27-летняя женщина сначала усыпила своих детей, а затем задушила их», – сообщили в немецкой прокуратуре.

Земельный суд в городе Вупперталь должен принять решение о начале процесса. На данный момент не доказано, что обвиняемая дееспособна, планируется обследование у психиатра. Ее также планируется арестовать.

В январе 2021 года житель Крыма убил свою полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала. Мужчина пытался выдать смерть девочки за отравление угарным газом и под угрозой расправы заставил подтвердить эту версию свою супругу.