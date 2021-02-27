В Германии многодетной матери предъявили обвинение в убийстве пятерых родных детей
27.02.2021, 3:02,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В Германии мать обвинили в убийстве пятерых собственных детей, преступление произошло в сентябре 2020 года в немецком городе Золинген.
Тела пяти детей полицейские нашли 3 сентября в одной из квартир в жилом доме в Золингене. Их 27-летняя мать, гражданка Германии, пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа, куда приехала вместе с шестым ребенком – 11-летним мальчиком, передает РИА «Новости».
Женщину доставили в больницу, мальчик не получил травм. В полиции сообщали, что погибшим было от одного до восьми лет.
«Адвокат женщины проинформирован. На момент совершения преступления 27-летняя женщина сначала усыпила своих детей, а затем задушила их», – сообщили в немецкой прокуратуре.
Земельный суд в городе Вупперталь должен принять решение о начале процесса. На данный момент не доказано, что обвиняемая дееспособна, планируется обследование у психиатра. Ее также планируется арестовать.
В январе 2021 года житель Крыма убил свою полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала. Мужчина пытался выдать смерть девочки за отравление угарным газом и под угрозой расправы заставил подтвердить эту версию свою супругу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет