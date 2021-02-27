Горящего мужчину спасли возле телецентра «Останкино»

27.02.2021, 3:02, Новости дня

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Столичные сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который получил ожоги у здания телецентра «Останкино» на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

По предварительным данным, сотрудники ведомства заметили молодого человека, на котором горела одежда. В несколько секунд они приблизились к нему и принялись тушить, передает ТАСС.

Помощь росгвардейцам также оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшие безопасность телецентра «Останкино». Совместными усилиями пламя удалось быстро погасить, после чего пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.

По информации РЕН ТВ, после этого росгвардейцы осмотрели место происшествия и обнаружили спортивную сумку, предположительно принадлежащую молодому человеку. В ней обнаружили пилу, топор, складной нож и две бутылки с жидкостью. Отмечается, что пострадавший может страдать расстройством психики.

Как сообщает Telegram-канал «112», у пострадавшего ожоги груди и спины 2-3 степени. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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