«Вам тут делать нечего, сейчас сюда придет губернатор»

27.02.2021, 2:56, Разное

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В Севастополе военные и полицейские не разрешили участникам «крымской весны» возложить к мемориалу цветы, заявив, что они «помешают главе города».

«Революция пожирает своих детей». Эту фразу в числе прочих приписывают французскому революционеру Жоржу Жаку Дантону, который якобы сказал ее перед казнью членам трибунала, созданного им же самим. События «крымской весны», конечно, сложно назвать типичной революцией, но тем не менее митинг 23 февраля на площади Нахимова в Севастополе стал отправной точкой для тектонических перемен в мировом устройстве.

Времена для севастопольцев были романтические, многие верили, что в РФ жизнь будет лучше, хотели «построить новый мир в отдельно взятом регионе». Однако время все расставило по местам.

За семь лет крымские события февраля-марта 2014 года приобрели для чиновничьего аппарата не меньшую сакральную значимость, чем тема Великой Отечественной войны. На полуострове, и особенно в Севастополе, «крымскую весну» полюбили использовать для пиара региональных начальников. Еще в 2014 году всем причастным и непричастным раздали медали и почетные грамоты «за возвращение Севастополя». Следом многих реальных участников «крымской весны» стали отодвигать от власти. Вспомнить хотя бы «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого и его команду…

С каждым годом все меньше людей приходило участвовать в празднованиях очередной годовщины «крымской весны». Места настоящих участников занимали ряженые «герои третьей обороны Севастополя». И вот 23 февраля 2021 года «замещение», кажется, достигло логической точки.

Как рассказал «Новой газете» представитель организации «Русский блок» Павел Волков, около 10.30 утра порядка 100 участников событий 2014 года пришло возложить цветы к мемориалу «героев второй обороны Севастополя». Около мемориала в тот момент военные репетировали возложение цветов первыми лицами города.

По словам Волкова, люди подошли к мемориалу, но тут один из офицеров пояснил им: «Уходите, вам тут делать нечего, сейчас сюда придет губернатор». По словам главы «Русской общины Севастополя» Татьяны Ермаковой, увидев, что разгорается скандал, к мемориалу также подошли двое полицейских, они были более корректны, только попросили людей «не заходить за черту», чтобы не мешать шествию. Как пояснил Павел Волков, возлагать цветы с губернатором и «лучшими людьми города» они не стали.

— Даже при Украине на таких мероприятиях впереди всегда шли ветераны, за ними — народ, и только потом — те же Куницын и Яцуба (бывшие руководители Севастополя. — Н. И.) Не было такого, чтобы какая-то [сенатор] Алтабаева или [губернатор] Развожаев [говорили]: «Все стойте здесь, ветераны — на два шага назад».

— Вы представляете, нашей организации выделено только две квоты на возложение цветов, потому что [в городе есть] первые лица! — говорит Татьяна Ермакова. — Сейчас возлагают цветы хозяева города.

Получается, вернувшись в Россию, мы выиграли бой, а сражение за Севастополь — еще впереди.

Только севастополец должен быть губернатором.

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Действительно, тема «местного» губернатора в Севастополе популярна: все семь лет после «крымской весны» городом управляют назначенцы. И всех их севастопольцы провожают, открывая шампанское.

По словам Павла Волкова, после возложения цветов активисты устроили на площади Нахимова стихийный митинг, на котором высказали недовольство отношением российских властей к тем, кто еще при Украине боролся за «воссоединение с Россией». И обиды активистов сводятся не только к дискриминации и коррупции. Татьяна Ермакова, например, припомнила, что в 2017 году Черноморский флот через суд отобрал у «Русской общины Севастополя» помещение, в котором активисты еще в украинские времена устраивали мероприятия для детей.

Бывший муниципальный депутат Сергей Киселев и Павел Волков в разговоре с корреспондентом «Новой газеты» заявили о создании общественного объединения, цель которого — борьба с коррупцией и дискриминацией севастопольцев в их родном городе.

Дискриминация севастопольцев в Севастополе — возможно, главный итог, с которым город подходит к семилетию «крымской весны». Кто мог таким его себе представить?

Надежда Исаева

Специально для «Новой»

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