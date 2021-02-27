В РФ хотят проводить идентификацию пользователей по номерам телефонов

27.02.2021, 2:52, Новости дня

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В Россвязи хотят создать систему, которая позволит идентифицировать по номерам телефонов пользователей сети Интернет. У данной идеи много как сторонников, так и противников.

Одни говорят о создании нового эффективного инструмента для борьбы с различными проявлениями киберпреступности. Другие же заявляют, что такие разработки, в случае успешного их завершения, грозят обществу тотальным контролем со стороны государства.

Впрочем, некоторые эксперты скептически смотрят на перспективу создания в РФ такой системы. Во-первых, нечто похожее уже работает на Западе. Во-вторых, чтобы довести разработку до совершенства, понадобится лет пять. Маловероятно, что такой масштабный проект доведут до конца, не переключившись на что-то другое.