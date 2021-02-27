Скорость течения в Гольфстриме значительно снизилась

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27.02.2021, 2:52, Новости дня
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По мнению ученых, значительное замедление скорости течения в Гольфстриме связано с глобальным потеплением. Разница температур в теплых и холодных широтах уже не настолько велика, чтобы вода в океане циркулировала по-прежнему.

Если Гольфстрим совсем остановится, к Европейскому континенту перестанет приходить тепло с юга. Тогда глобальное потепление может привести к замерзанию значительной части материка.

Пока же течение только замедлилось, отмечают ученые. Однако это замедление очень настораживает, поскольку такой низкой скорости не фиксировали за весь период наблюдений. Ученые даже считают, что так медленно вода не перемещалась никогда за последнюю тысячу лет.



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