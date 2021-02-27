 

Венедиктова заявила, что дело Стерненко политизировано самим Стерненко

27.02.2021, 2:48, Новости дня
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Активист Сергей Стерненко, которого суд в Одессе приговорил к лишению свободы по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области, сам политизировал свое уголовное производство.

Об этом 26 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

“Относительно вопроса, политизировано ли оно. Да, оно политизировано, но самим подсудимым, обвиняемым”, – сказала она.

По словам генпрокурора, история “абсолютно искусственного” противостояния началась, как только она возглавила Офис генпрокурора, после одного из интервью, в котором упоминался Стерненко.

“Я оперировала тем фактажем, который мне предоставил заместитель, который курировал направление в этом деле”, – заявила Венедиктова.

Она обратила внимание, что еще один фигурант дела, Руслан Демчук, тоже услышал приговор, как и Стерненко.

“В приговоре есть два фигуранта. И если мы хотим снизить эмоциональный накал и, так сказать, политизацию, давайте одного фигуранта с фамилией С. отставим в сторону и возьмем другого фигуранта с фамилией Д., потому что оба идут по одинаковым статьям, в одном приговоре, одним судьей, один приговор им предоставлен”, – отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что нельзя двум людям с одним фактажем и одним приговором сказать по-разному: “Ты свободен” и “Иди в тюрьму”.

“Люди, это избирательное правосудие, это несправедливо”, – заявила Венедиктова.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

После приговора Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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