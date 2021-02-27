Саудовская Аравия отвергла обвинения США в убийстве журналиста Хашогджи

27.02.2021, 2:12, Новости дня

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Правительство Саудовской Аравии категорически отвергает заключения Национальной разведки США относительно убийства журналиста Джамаля Хашогджи, согласно которым операцию по его похищению или убийству одобрил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

В своем заявлении МИД Саудовской Аравии назвал представленные в докладе американской разведки выводы о властях королевства «оскорбительными и неверными» и заявил, что они «никоим образом не могут быть приняты», передает ТАСС.

Также в министерстве добавили, что убийство Хашогджи было «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны и что власти королевства предприняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Ранее в офисе директора национальной разведки США заявили, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогджи в 2018 году. .

Напомним, суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.