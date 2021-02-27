Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала вознаграждение

27.02.2021, 2:12, Новости дня

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Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, выдала его адрес Федеральному бюро расследований США (ФБР) и попросила за это вознаграждение.

«Пресс-служба компании «Конкорд» готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7», – сообщила компания в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе напомнили, что за сведения, которые приведут к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тыс. долларов.

Ранее ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в том числе Пригожина. В качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию, предлагается 250 тыс. долларов.

При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.