 

В США рекомендовали вакцину Johnson&Johnson от коронавируса

27.02.2021, 2:12, Новости дня
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Консультативный комитет при медицинском регуляторе FDA по вакцинам и соответствующим биологическим продуктам рекомендовал экстренное применение однодозовой вакцины компании Johnson&Johnson от COVID-19, свидетельствуют результаты голосования совета.

Эксперты приняли это решение единогласно. Они пришли к выводу, что польза от применения вакцины превосходит риски возникновения побочных эффектов, передает РИА «Новости». 

Ожидается, что FDA может разрешить вакцину к применению на «экстренных» основаниях уже в субботу. В этом случае в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие – производства Pfizer и Moderna.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что несмотря на действия прошлой администрации США, национальная программа вакцинации от коронавируса на сегодняшний день идет с опережением. Он назвал «крайне многообещающей идею» появления в США третьей вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson.

Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.



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