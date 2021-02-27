 

В мэрии Москвы создали собственный мессенджер

27.02.2021, 2:02, Новости дня
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Как поясняют эксперты, новый хорошо защищенный мессенджер, представленный в мэрии Москвы, придет на смену аналогичным сервисам в Telegram и Skype.

Потребность в новом сервисе для общения возникла из соображений безопасности. Разговоры чиновников между собой порой содержат информацию, не предназначенную для посторонних ушей. Специальный мессенджер обеспечит надлежащий уровень защиты.

Новый сервис получил название TDM Messenger. Мессенджер можно установить на смартфон как обычное приложение. Продукт полностью совместим с операционной системой Android. Представители московской мэрии также сообщили, что это не последний ИТ-продукт, над которым ведут работу специалисты столицы.



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