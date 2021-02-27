 

Сбербанк нацелился на цифровизацию агропредприятий

27.02.2021, 2:02, Новости дня
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Российская компания «Геомир» по заказу Сбербанка создала специальный облачный сервис, предназначенный для внедрения цифровых технологий в аграрном секторе. Название ресурса говорит само за себя: «История поля».

Как сообщили в Сбербанке, одно из агропредприятий РФ уже начало использовать сервис. Оно находится в Ростовской области, говорят представители разработчика.

Также в Сбербанке заявили о готовности финансировать отечественные агропредприятия, которые хотят использовать в своей работе современные цифровые технологии. Среди прочего, облачный сервис позволяет контролировать состояние посевов, а также планировать полевые работы без дополнительных затрат на детальное исследование участков полей, раскиданных на большой территории.



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