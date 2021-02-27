Нардеп от “Слуги народа” подтвердила, что Украина может получить 10 млн доз вакцины Pfizer. Ранее она удалила пост об этом

27.02.2021, 1:58, Новости дня

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Переговоры о поставках в Украину 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer действительно идут. Об этом 26 февраля в эфире “4 канала” сообщила народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк, свой комментарий телеканалу нардеп разместила в Telegram.

Ранее в тот же день она сообщила в соцсетях о поставках такой вакцины из США в Украину, но спустя примерно час удалила свои посты.

“Что касается этой информации – она полностью соответствует действительности. В результате безумной работы нашего дипломатического корпуса, а также Офиса президента, нам удалось выйти на проект контракта с производителем – это компания Pfizer – и сейчас этот проект контракта направлен в Минздрав. В нем предусмотрено, что Украина может получить 10 млн доз вакцины”, – сказала нардеп.

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что дальнейшее развитие событий зависит от действий Минздрава Украины – “насколько быстро они подпишут тот контракт”.

“РБК-Украина”, ссылаясь близкий к переговорному процессу источник, что окончательных договоренностей еще нет, а переговоры еще продолжаются. Собеседник издания объяснил, что озвученная днем информация о вакцине Pfizer “поставила под удар дальнейший ход переговоров”, и выразил надежду, что “дипломатам удастся сгладить эту ситуацию в течение нескольких дней”.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины – 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca (Covishield). На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация этим препаратом. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. По состоянию на 25 февраля во всех регионах страны уже начали делать прививки.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат в Украине медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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