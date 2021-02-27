Песков отреагировал на решение по установке памятника на Лубянской площади

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27.02.2021, 1:22, Новости дня
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Решение по установке каких-либо памятников на Лубянской площади в Москве остается за правительством города, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что решение по Лубянской площади «было и остается прерогативой» властей города, передает ТАСС.

В пятницу вечером было досрочно завершено онлайн-голосование по установке памятника на Лубянской площади. 55% проголосовавших выбрали установку монумента Александру Невскому.

Мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас. «Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», – отметил глава города.



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