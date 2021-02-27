В ЕС выступили против замены политики в отношении РФ на санкции

27.02.2021, 1:22, Новости дня

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Ограничительные меры не могут заменять политику, в том числе в контексте отношений с Россией, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отвечая на вопрос о европейских санкциях в отношении России, Боррель назвал их лишь инструментом, который не заменяет политику. По его мнению, в отношении Москвы политика должна охватывать три вещи: оттеснять, сдерживать и вести переговоры, передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Боррель пояснил, что под сдерживанием предполагает конкретные ответные меры Евросоюза в случае, если РФ «будет нарушать международное право или права человека». Также он добавил, что более сильные позиции по переговорам с РФ Европейский союз может получить, если будет сплочен по вопросу отношений с третьими странами.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции Евросоюза против РФ из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.