 

США пообещали ввести новые санкции против РФ «в течение недель»

27.02.2021, 1:22, Новости дня
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Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев», сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«В течение недель, не месяцев», – сказала Псаки в ответ на вопрос, когда ожидаются новые антироссийские санкции, передает РИА «Новости». 

Псаки подчеркнула, что российский вопрос «включает несколько компонентов»: якобы «вмешательство в выборы», хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. По ее словам, администрация продолжает анализ всех этих аспектов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции Евросоюза против РФ из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе. 

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.



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