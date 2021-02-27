В январе существенно увеличились продажи игр для ПК

27.02.2021, 1:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аналитики отмечают существенный рост объемов продаж видеоигр для запуска на персональных компьютерах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост основного показателя продаж игрового контента составит примерно 15%. Всего за месяц продукции в данном сегменте было продано на 11,6 млрд американских долларов.

При этом игр для ПК удалось продать на 31% больше, для специальных консолей – на 24%. Хуже всего дела у разработчиков игр для смартфонов. У них тоже отмечается рост, но он составляет только 6%.

Также порадовали результаты сравнения итогов января и декабря прошлого года у компании Valorant. Если говорить об объемах продажах цифровых игр для персональных компьютеров, то они увеличились на 39% в денежном выражении. Тем временем количество геймеров выросло на 29%, отмечают аналитики.